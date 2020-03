The Falcon and The Winter Soldier: un'immagine mostra Loki sul set della serie Disney+?

Loki avvistato sul set di The Falcon and The Winter Soldier? Un utente su Twitter è pronto a metterci la mano sul fuoco, ma in realtà l'immagine postata è talmente sfuocata che è difficile pensare che l'uomo con i capelli lunghi che si intravvede sia Tom Hiddleston, anzi è molto più probabile che sia l'attore Desmond Chiam, che porta una pettinatura molto simile.

A postare la sgranatissima immagine di un presunto Loki in The Falcon and the Winter Soldier è un certo @hometoharryx ed è seriamente convinto di aver ragione, anche se a onor del vero una cosa simile sarebbe impraticabile solo tenendo conto del tono delle storie che andranno a raccontare. Tutto ciò che abbiamo sentito su The Falcon and the Winter Soldier è incentrato su Sam Wilson, Bucky Barnes e John Walker/U.S. Agent; mentre vedremo Loki saltellare nel tempo dopo che ha preso il Tesseract in Avengers: Endgame. Come e dove le due serie possano intersecarsi appare insomma improbabile, con buona pace di chi sogna un crossover del genere.

LOKI AND BUCKY TOGETHER???



MAYBE WE’RE ALL CLOWNS BUT WHAT ????? IF ???????



**you can’t tell me that hairline doesn’t look like Tom’s and the other actually resembles Sebastian?? and in the vid where they fight, it looks like Bucky’s fighting style IM LITERALLY FREAKING OUT pic.twitter.com/Qb5Pk6ztGk — Beb loves Loki (@hometoharryx) March 2, 2020

The Falcon and the Winter Soldier debutterà nell'estate del 2020 su Disney+ e vedrà protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan ma anche il ritorno, dopo Captain America: Civil War, di Daniel Brühl nei panni di Helmut Zemo.