The Falcon and the Winter Soldier: una foto dal set svela un legame con il mondo degli X-Men?

The Falcon and the Winter Soldier, come svelano delle foto dal set, potrebbe avere un legame con il mondo degli X-Men.

The Falcon and the Winter Soldier, come rivelano delle foto dal set, potrebbero introdurre un elemento legato al mondo degli X-Men, in passato in mano alla 20th Century Fox e ora utilizzabile dalla Marvel nei suoi nuovi progetti.

La serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, prodotta per Disney+ è attualmente nelle fasi delle riprese e proprio dal set arrivano gli scatti che potrebbero regalare un'importante anticipazione.

Le immagini di alcune sequenze realizzate per The Falcon and the Winter Soldier mostrano infatti un simbolo che sembra quella di Madripoor e ritrae un leone, una stella e una luna.

La location è legata al mondo degli X-Men e ha debuttato per la prima volta in New Mutants #32, tra le cui pagine si introduce la nazione del sud est asiatico creata da Chris Claremont e Steve Leialoha. A Madripoor si svolgono molte avventure legate a Wolverine pubblicate alla fine degli anni '80 e a un certo punto della storia viene controllata da HYDRA e successivamente da Daken, il figlio di Wolverine.

L'ambientazione potrebbe essere legata a Helmut Zemo, il villain interpretato da Daniel Brühl nel mondo Marvel, anche se molti fan sperano ovviamente in una possibile entrata in scena di Wolverine.

La serie sarà la prima prodotta dalla Marvel per Disney+ a debuttare sulla piattaforma di streaming e l'arrivo all'interno del catalogo del servizio è previsto per l'autunno 2020.

The Falcon and The Winter Soldier vede protagonisti Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan). Lo show vedrà il ritorno di Emily VanCamp nei panni dell'Agente dello SHIELD Sharon Carter, Daniel Bruhl sarà ancora il villain Barone Zemo, in più vedremo il debutto di John Walker/US Agent, interpretato da Wyatt Russell.

