The Falcon and the Winter Soldier: Elizabeth Olsen e Paul Bettany in un divertente video per il debutto

Le star di WandaVision, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, hanno realizzato un divertente video per il debutto di The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and the Winter Soldier è disponibile su Disney+. Elizabeth Olsen e Paul Bettany, le star di WandaVision, hanno inviato un divertente messaggio al cast della nuova serie Marvel. Gli interpreti di Scarlet Witch e Visione hanno colto l'occasione per ironizzare sugli spoiler e regalare ai fan un'altra divertente interazione dopo le già memorabili scene ispirate alle sitcom andate in scena nelle puntate della serie.

Nel video realizzato per il debutto di The Falcon and the Winter Soldier Elizabeth Olsen saluta Anthony Mackie, Sebastian Stan e l'intero cast della serie. Paul Bettany è quindi intervenuto dichiarando: "Siamo così eccitati nel vedervi insieme nel miglior team-up della Marvel fino a questo momento. Beh, dopo che io e Lizzie vi abbiamo spianato la strada".

L'interprete di Wanda ha quindi aggiunto perplessa: "Aspetta, cosa vuoi dire? Siamo ancora qui, sai? E siamo ancora un team...".

Il suo amico e collega ha però replicato: "Certo che lo siamo, lo siamo! Lo siamo? Lo siamo però? Voglio dire, dopo quello che è accaduto nel finale...". Elizabeth ha però bloccato Bettany ricordando: "Niente spoiler!".

Le due star di WandaVision hanno quindi risposto al divertente intervento di Anthony Mackie condiviso per il loro debutto televisivo. L'interprete di Falcon/Sam Wilson era infatti apparso durante l'evento in Zoom organizzato per la première chiedendo quale fosse il loro Avenger preferito. Bettany aveva quindi risposto "Una delle cose che amo del tuo personaggio è la sua umiltà", mentre Elizabeth aveva aggiunto: "Devo ammettere che amo le tue battute, sei molto bravo a inventartele sul momento e di solito sono memorabili. Ma non sei in questa serie, quindi stai buono!".

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.