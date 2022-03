The Falcon and The Winter Soldier, Disney+ ha censurato per errore le scene più violenza

Una versione censurata di The Falcon and The Winter Soldier, in cui la violenza di alcune scene è stata epurata, sarebbe stata caricata per sbaglio su Disney+.

I fan più attenti della Marvel che hanno visto The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ questa settimana hanno notato qualcosa di strano: alcune delle scene più violente della serie di supereroi sembravano essere state modificate per attenuare il contenuto. Censura dello show?

Alcuni spettatori hanno subito pensato alla scelta di Disney+ di censurare i contenuti violenti sulla piattaforma di streaming, forse a causa delle nuove opzioni di controllo parentale messe a disposizione degli abbonati, ma EW ha appreso che una versione alternativa della serie è stata caricata per errore. La Disney sta attualmente lavorando per risolvere il problema.

The Direct è stato uno dei primi sui social media a sottolineare la discrepanza. Due scene del terzo episodio dello show sono state tra quelle citate dai commentatori online.

In una scena Helmut Zemo (Daniel Brühl) spara all'ex scienziato dell'Hydra Wilfred Nagel (Olli Haaskivi). L'inquadratura del corpo di Nagel, che giace ricoperto di sangue con gli occhi spalancati, nella nuova versione sembrava aver rimosso il sangue mentre i suoi occhi erano ora visibilmente chiusi.

Un'altra scena dello stesso episodio originariamente vedeva Bucky Barnes (Sebastian Stan) scagliare un tubo contro un'assalitrice su un container, con l'arma che le trafigge la spalla. La versione alternativa mostrava il tubo che ora rimbalzava sulla nemica.

Questa versione alternativa di The Falcon and the Winter Soldier è stata caricata accidentalmente nel tentativo di correggere un credito, come avrebbe dichiarato una fonte a EW. Disney spera di risolvere il problema il prima possibile.

Disney+ ha recentemente introdotto nuovi controlli parentali per risolvere l'esigenza di proteggere il pubblico più giovane dopo l'arrivo di serie piùa dulte come gli show Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, migrati sulla piattaforma dopo cche i diritti di licenza di Netflix per ospitarli sono scaduti.