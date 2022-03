The Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan: "Anthony Mackie non risponde più ai miei messaggi"

I protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier stanno trascorrendo davvero troppo tempo separati... Tanto che Sebastian Stan non sente Anthony Mackie nemmeno per messaggio!

È passato un po' di tempo dal tour promozionale di The Falcon and The Winter Soldier, ma la bromance tra Sebastian Stan e Anthony Mackie trascende anche il tempo. O così credevamo... A quanto pare Mackie non più così costante nel farsi sentire con il suo collega!

Durante un'intervista con Yahoo! Entertainment, Stan, sempre impegnatissimo tra un progetto e l'altro (solo per Hulu lo abbiamo visto di recente nella serie tv Pam e Tommy al fianco di Lyly James, e ora nel film Fresh con Daisy Edgar-Jones) ha dovuto indirizzare l'evidente mancanza di Mackie al suo fianco in questi ultimi mesi.

"Sono già due interviste di fila che ti trovo senza Anthony Mackie, fa così strano" scherza l'intervistatore, e Stan replica ridendo "È davvero liberatorio!". "Non ti sembra di essere infedele?" incalza il giornalista, ma lui risponde goliardicamente "No, Anthony non risponde più ai miei messaggi da novembre 2021! Ci stiamo prendendo una pausa. Gli ho mandato una foto del mio albero di Natale e lui non ha risposto!".

"No davvero, gli voglio un sacco bene, e mi manca molto. Dovresti lavorare con lui prima o poi" afferma rivolto a Edgar-Jones "Lui è uno dei migliori partner sul set per ricordarti sempre di bilanciare la componente del divertimento con quella più professionale e quanto siamo fortunati a poter fare un lavoro del genere".

E, aggiunge "Sono davvero elettrizzato all'idea di vederlo nel nuovo film di Captain America e penso che sarà fantastico. Porterà qualcosa di nuovo all'idea di quel personaggio, mi ricorda un po' Rocky...".

E lui invece? Lo vedremo nel film? Chissà... Per ora Stan fa il vago, nega, ma sappiamo tutti com'è andata l'ultima volta che un attore Marvel ha negato di essere in un film (qualcuno ha detto Charlie Cox e Andrew Garfield?).