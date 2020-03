The Falcon and the Winter Soldier: la descrizione del nuovo trailer

The Falcon and the Winter Soldier arriverà in estate su Disney+ e a breve dovrebbe apparire un nuovo trailer, ecco la descrizione delle scene!

The Falcon and The Winter Soldier dovrebbe presto avere un nuovo trailer di cui è apparsa la descrizione online. Il filmato è stato mostrato in anteprima agli investitori della Disney e rivela nuovi dettagli relativi agli eventi mostrati nello show.

Il trailer inedito della serie Marvel prodotta per Disney+ si apre con Bucky, il personaggio interpretato da Sebastian Stan, che va a fare visita a Zemo (Daniel Brühl) in una prigione. Zemo cerca di riattivare la programmazione Soldato di Inverno, ma ovviamente non funziona. Bucky rivela che voleva vederlo perché qualcuno ha riattivato il programma dei Super Soldati.

Nel video di The Falcon and the Winter Soldier si passa poi a una scena che mostra un rally e un evento con molte bandiere americane, cheerleader e fuochi di artificio. Qualcuno sta presentando il nuovo Captain America al mondo e vediamo nel backstage una figura che è in piedi mentre tiene uno scudo. Questo momento sembra sia quello in cui debutterà US Agent/John Walker, interpretato da Wyatt Russell.

Un montaggio ricco di azione regala qualche anticipazione delle scene di battaglie, tra cui anche Zemo che combatte mentre indossa la maschera mostrata nei fumetti. Bucky sottolinea che lui e Falcon (Anthony Mackie) non sono realmente amici, ma hanno una conoscenza in comune, Steve Rogers, e devono aiutarsi a vicenda.

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.