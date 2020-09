The Falcon and the Winter Soldier: debutto rinviato al 2021

La serie tv The Falcon and The Winter Soldier dovrà attendere il 2021 per il debutto, la conferma è arrivata direttamente dalla piattaforma Disney+.

Debutto rimandato al 2021 per la serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier: nessuna comunicazione ufficiale ma l'elenco aggiornato dei contenuti in produzione apparso su Disney+, e condiviso in rete da migliaia di utenti, non ha lasciato spazio a ulteriori dubbi.

disney needs to get it together i want falcon and the winter soldier pic.twitter.com/5vEyZ5I2rF — brandi ♡ (@lionheartdjarin) September 21, 2020

Non è d'altronde il primo rinvio per la serie con protagonista Sebastian Stan: programmata inizialmente per l'uscita già in estate, The Falcon and the Winter Soldier è stata costretta dalla difficile situazione sanitaria a bloccare la produzione per diverse settimane. Le riprese erano ricominciate ad Atlanta nel mese di agosto, cosa che aveva fatto ancora ben sperare i fan in un'uscita autunnale. Il trailer di WandaVision, invece, ha svelato che sarà la serie con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen a debuttare entro la fine del 2020, ma la stessa sorte a quanto pare non spetterà a Sam Wilson e Bucky Barnes.

Tanto più grande la delusione della fanbase se si considera che, durante la cerimonia di premiazione degli Emmy 2020, uno spot andato in onda pubblicizzava The Falcon and the Winter Soldier come "in arrivo", ma la buona notizia è stata a quanto pare subito smentita dalla scheda di produzione dello show presente su Disney+.

A meno di un ripensamento da parte della Marvel, dunque, bisognerà aspettare il nuovo anno per vedere i 6 episodi della serie, che si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dove uno Steve Rogers pronto alla pensione ha consegnato lo scudo di Captain America a Sam Wilson (Anthony Mackie). Toccherà a lui ora unire le forze con Bucky Barnes (Sebastian Stan ) per nuove avventure.

La serie è diretta da Kari Skogland, Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. Nel cast, oltre alle star Anthony Mackie, nei panni di Falcon, e Sebastian Stan, anche Wyatt Russell nei panni del nuovo Captain America e Daniel Brühl in quelli dell'antagonista, il Barone Zemo.