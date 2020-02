The Falcon and the Winter Soldier: Disney+ annuncia la data di uscita

Anthony Mackie e Sebastian Stan sono i protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier e ora è stato annunciato il mese in cui debutterà la serie.

The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel prodotta per Disney+ ha ora una data di uscita, agosto 2020. Per il momento si tratta di una data indicativa, ma possiamo farci un'idea di quando arriverà la serie sui nostri schermi

Dopo le prime immagini contenute nello spot che ha debuttato durante il Super Bowl 2020, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, ha ora aggiornato i fan sul primo degli show prodotti ispirandosi ai fumetti.

The Falcon and the Winter Soldier avrà come protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan e racconterà le avventure di Sam e Bucky dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame. I due protagonisti uniranno infatti le forze e vivranno un'"avventura globale che metterà alla prova le loro capacità e la loro pazienza".

The Falcon and the Winter Soldier darà il via a un progetto che comprende numerose serie tv tratte dai fumetti destinate alla piattaforma di streaming che sembra possa già contare su 28.6 milioni di abbonati.

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.