The Falcon and the Winter Soldier: Chris Evans poteva apparire in un cameo?

Lo showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier ha ammesso che si era parlato di una possibile apparizione di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans.

La serie The Falcon and the Winter Soldier avrebbe potuto avere tra i propri interpreti anche Chris Evans: lo showrunner ha ammesso che si era valutata l'ipotesi di mostrare Steve Rogers nelle puntate.

I fan della Marvel, dopo la visione dello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, stanno chiedendosi se l'ex Captain America sia ancora in vita, considerando che i personaggi sembrano far riferimento a lui usando i verbi al passato e dicendo che se ne è "andato".

Malcolm Spellman, in un'intervista rilasciata a Yahoo Entertainment!, ha risposto a una domanda specifica su una possibile apparizione di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers dichiarando: "Se ne è parlato, penso. Non lo so. Sto ufficialmente dicendo che non lo so". Il giornalista Kevin Polowy ha quindi chiesto: "Mi stai ufficialmente dicendo che si potrebbe essere discusso della questione, ma non sai esattamente di cosa si è parlato?". Lo showrunner ha replicato: "Esattamente!".

Spellman, intervistato da Inverse, aveva invece raccontato: "Devo dire la verità. La Marvel non mi ha detto cosa è accaduto a Steve, quindi abbiamo potuto scrivere quello che volevamo perché non lo sappiamo. Ci siamo persino chiesti se Steve fosse sulla Luna. Potrebbe essere giusto perché non mi hanno detto nulla".

Malcolm dovrebbe proseguire la storia di Sam Wilson, che ha ora assunto il ruolo di Captain America, collaborando con Dalan Musson alla stesura della sceneggiatura di Captain America 4.