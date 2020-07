The Falcon and The Winter Soldier: i villain di Avengers: Endgame saranno nella serie?

Nuove indiscrezioni su The Falcon and The Winter Soldier fanno pensare che la serie tv potrebbe essere collegata in qualche modo ad Avengers: Endgame, con una storyline in particolare.

Una delle serie più attese dei Marvel Studios è sicuramente The Falcon and The Winter Soldier, che arriverà prossimamente su Disney+, e in queste ore stanno circolando nuovi dettagli che potrebbero far pensare a un collegamento con Avengers: Endgame e al ritorno di alcuni villain presenti nel film.

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Mentre si attende che la produzione di The Falcon and the Winter Soldier riprenda dopo lo stop, sul web continuano a circolare teorie e nuovi elementi relativi alla serie tv. Una nuova indiscrezione rivela che la storia potrebbe essere collegata agli avvenimenti di Avengers: Endgame per via della possibile presenza dello Yakuza, un'organizzazione criminale tradizionale giapponese contro la quale si batte Clint Barton nei panni di Ronin.

Avengers: Endgame, infatti, si è apre con la sparizione della famiglia di Clint Barton, a causa di Thanos. Per questo, Occhio di Falco diventa Ronin, un vigilante che uccide tutti coloro che non meritano di vivere. Quando Natasha Romanoff lo raggiunge per riportarlo tra i Vendicatori, Clint è impegnato ad eliminare membri della Yakuza. Secondo un utente di Reddit, lo Yakuza potrebbe riapparire nel terzo episodio della serie tv, in quanto due attori del cast sono elencati come membri dell'organizzazione criminale.

Quindi, in The Falcon and the Winter Soldier, è probabile che Sam Wilson e Bucky Barnes si troveranno ad affrontare l'ira della banda Yakuza, che forse vorrebbe vendicarsi dei Vendicatori dopo il caos creato da Occhio di Falco.

Gli Yakuza, però, non sono estranei all'MCU, infatti compaiono anche in Agent of SHIELD e Daredevil, inoltre un paio di membri dell'organizzazione si presentano nel sesto episodio della prima stagione di Iron Fist. Quindi, non è improbabile che possano essere presentati ancora meglio in The Falcon and The Winter Soldier.