The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie reagisce al finale sui social

Anthony Mackie ha postato su Twitter la propria reazione agli eventi dell'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier, disponibile su Disney+.

Anthony Mackie ha postato su Twitter la propria reazione agli eventi dell'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier, disponibile su Disney+. L'attore ha postato una foto dal set, ringraziando tutti i fan che hanno seguito la miniserie e alludendo al futuro del suo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. Attenzione, seguono spoiler !

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Anthony Mackie ha scritto "Che venerdì che è stato... grazie a tutti coloro che hanno visto The Falcon and the Winter Soldier!", aggiungendo l'hashtag #SamWilsonIsCaptainAmerica. Nell'episodio finale, infatti, Falcon diventa ufficialmente l'erede di Steve Rogers, come accaduto di recente nei fumetti, con tanto di modifica del titolo della miniserie nei credits finali, dove diventa Captain America and the Winter Soldier.

The Falcon and The Winter Soldier, la recensione dell'episodio finale: il cambiamento è ineluttabile

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie sul set della serie tv

È delle ultime ore anche la notizia che la storia di Sam continuerà al cinema: il creatore e showrunner della miniserie, Malcolm Spellman è stato reclutato da Marvel Studios per scrivere la sceneggiatura di Captain America 4, il che lascia intendere che il protagonista sarà Mackie, nonostante recenti voci su un possibile ritorno in scena di Chris Evans in un paio di progetti (il diretto interessato ha smentito la cosa sui social). Probabile anche la presenza di Isaiah Bradley, il primo Captain America afroamericano, che abbiamo visto nelle ultime settimane con le fattezze di Carl Lumbly. C'è anche chi ipotizza che Wilson possa apparire nella miniserie Armor Wars al fianco di James Rhodes/War Machine, dopo che quest'ultimo è stato presente nel primo episodio della miniserie su Falcon.

The Falcon and The Winter Soldier, la spiegazione del finale della serie Marvel: rinnovare gli eroi

Outside the Wire: Anthony Mackie e Pilou Asbæk in una scena del film

Mackie è recentemente apparso nel film Outside the Wire, disponibile su Netflix, e lo ritroveremo sulla stessa piattaforma il 14 maggio nel thriller La donna alla finestra, basato sull'omonimo bestseller e rimandato per quasi due anni, tra reshoot e chiusure dei cinema, dopo essere stato inizialmente previsto per l'autunno del 2019 nelle sale.