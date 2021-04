Captain America 4: Marvel al lavoro su un nuovo film

Captain America 4 potrebbe arrivare prossimamente nelle sale: lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, sta sviluppando il nuovo film.

Captain America 4 sembra essere uno dei progetti Marvel in fase di sviluppo e a occuparsene sarà Malcolm Spellman, lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier. Il film potrà contare inoltre sulla collaborazione di Dalan Musson che lavorerà alla stesura della sceneggiatura dopo aver fatto parte del team di autori dello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

La storia di Captain America 4, considerando il coinvolgimento di Malcolm Spellman, dovrebbe continuare la storia iniziata nella serie Marvel prodotta per Disney+. Nonostante lo studio non abbia ancora confermato il progetto, sembra quindi scontato che il lungometraggio porterà avanti la storia di Sam Wilson, il personaggio interpretato da Anthony Mackie, mostrandolo alle prese con il nuovo ruolo di Captain America.

Secondo quanto riporta Deadline, Chris Evans sarebbe invece impegnato nelle trattative per recitare in un altro progetto Marvel e non dovrebbe riapparire nel quarto capitolo delle avventure dell'eroe nel ruolo di Steve Rogers, visto che nella serie i personaggi parlano al passato dell'ex membro degli Avengers, facendo quindi ipotizzare che sia morto prima degli eventi mostrati in The Falcon and the Winter Soldier. Il sito ha però ribadito che c'è la possibilità di un ritorno della star nel MCU.

Attualmente non è stato inoltre svelato se sul set di Captain America 4 ritornerà anche Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nello show che ha debuttato in streaming il 19 marzo e si è concluso con l'episodio disponibile da qualche ora in streaming.