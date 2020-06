The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie rassicura: "Siamo solo in pausa, la serie arriverà"

Anthony Mackie ha voluto rassicurare i fan che aspettano The Falcon and The Winter Soldier che, appena possibile, si tornerà sul set per terminare le riprese.

The Falcon and The Winter Soldier arriverà su Disney+, state tranquilli. A ribadirlo è Anthony Mackie, una delle star dello show, che garantisce il ritorno sul set dello show non appena le condizioni saranno favorevoli.

Ospite virtuale al Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore ha voluto mettere in chiaro che la serie dei Marvel Studios non è stata cancellata a causa della pandemia, ma solo messa in pausa per ovvie ragioni.

"Sono felice di poter dire che non ci hanno cancellato, stiamo semplicemente attendendo di poter ripartire" ha dichiarato "Quindi a breve, si spera, torneremo sul set per terminare le riprese".

"Non manca molto da girare, ma tranquilli, uscirà. Perché sapete, in questo campo una frase come 'Facciamo una breve una pausa, poi riprenderemo' di solito vuol dire che non si riprenderà mai" spiega Mackie, ridendo "Quando l'ho sentita ho pensato 'Diamine, sono stato Captain America per nemmeno due settimane, che sfiga! Come ho fatto a farmi licenziare nel mio giorno libero?'" conclude scherzando.

.@AnthonyMackie says his kids are his toughest film critics #FallonAtHome pic.twitter.com/FXVJXwXTyZ — The Tonight Show (@FallonTonight) June 12, 2020

The Falcon and The Winter Soldier vedrà Anthony Mackie e Sebastian Stan riprendere i loro rispettivi ruoli dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Tra i volti noti che ritroveremo nella serie anche Daniel Brühl (Baron Zemo) e Emily VanCamp (Sharon Carter).