The Fabelmans: il film di Steven Spielberg in anteprima mondiale a Toronto 2022

The Fabelmans, il nuovo film diretto da Steven Spielberg, avrà la sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2022.

L'evento cinematografico, arrivato alla sua edizione numero 47, si svolgerà dall'8 al 18 settembre.

Steven Spielberg, con The Fabelmans, presenterà per la prima volta un suo progetto a Toronto, dopo aver partecipato in passato ad altri festival autunnali come Venezia e Telluride.

La distribuzione del progetto è prevista per l'11 novembre con una distribuzione limitata negli Stati Uniti, per poi aggiungere più sale dal 24 novembre.

Nel cast del film ci saranno Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, e David Lynch.

Il direttore della fotografia ha Janusz Kaminski ha svelato che si tratterà di un film "molto emozionante che racconta la storia di Spielberg dai sette ai diciotto anni".

Il film analizzerà più a fondo la vita familiare di Spielberg e ciò che ha portato al suo desiderio di fare film: "Si tratta della sua famiglia, dei suoi genitori, degli enigmi con le sue sorelle, ma riguarda principalmente la sua passione per creazione di filmati." Kamiński afferma che sarà un film molto personale e toccherà temi come "l'amore giovane, il divorzio dei genitori e le prime relazioni formative. È un film personale molto bello. È molto rivelatore sulla vita di Steven e su chi sia come regista".

Steven Spielberg sarà regista e co-sceneggiatore in collaborazione con Tony Kushner, oltre a far parte del team della produzione insieme a Kushner e Kristie Macosko Krieger.

Steven Spielberg è recentemente tornato alla regia con il musical West Side Story. Il remake ha già avuto un'ottima accoglienza e ha ricevuto riconoscimenti come quello assegnato a Rachel Zegler che è stata proclamata Miglior Attrice della National Board of Review, mentre il direttore della fotografia Janusz Kaminski è stato premiato dal New York Film Critics Circle.