The Fabelmans: Steven Spielberg non avrebbe realizzato lo stesso film con collaboratori diversi

Nel raccontare il suo The Fabelmans, Steven Spielberg ha confessato che i suoi collaboratori hanno avuto un'importanza centrale nella realizzazione del film, molto più di quanto non si pensi.

Ormai è diventato di dominio pubblico: The Fabelmans è uno di film più autobiografici di Steven Spielberg. Il regista stesso aveva confermato questo dettaglio dicendo che avrebbe voluto, per una volta, esporsi senza alcuna difesa davanti al grande pubblico. Nel lavorarci, però, ha rivelato l'importanza centrale dei suoi collaboratori.

The Fabelmans: Paul Dano, Gabriel LaBelle e Michelle Williams in una scena

La maggior parte del team di The Fabelmans, per chi non lo sapesse, proviene dalle precedenti produzioni del regista, con persone che hanno lavorato al suo fianco anche negli anni '70. Nel corso di una recente apparizione al FYC Fest di Variety Steven Spielberg ha parlato del nuovo film, sottolineando l'importanza dei suoi collaboratori: "È stato fantastico avere così tanti amici, colleghi e persone che parlano tra loro e con me in maniera immediata. Questa dinamica ha reso la realizzazione di The Fabelmans molto più semplice di quanto non sarebbe stata altrimenti. È più facile per me piangere di fronte agli amici che non davanti a una nuova strana squadra di camionisti".

In questo team troviamo nomi del calibro di: Michael Kahn (che ha collaborato con lui in Incontri ravvicinati del terzo tipo), Macosko Krieger (che ha iniziato a lavorare con Spielberg nel documentario Gli ultimi giorni), il direttore della fotografia Janusz Kaminski (centrale in Schindler's List), lo scenografo Rick Carter (un collaboratore frequente di Spielberg ), la montatrice Sarah Broshar e molti altri.

È stato proprio Macosko Krieger a riunire tutti questi artisti per The Fabelmans, anche perché si tratta pur sempre di maestranze richieste nel settore: "Ci teniamo tutti in contatto molto regolarmente tra di noi", ha detto Krieger sempre tramite Variety, "Ho semplicemente mostrato il progetto a tutti dicendo: 'Questo è in arrivo. Sarete disponibili?' Ci piace mantenere i collaboratori più vicini il più umanamente possibile". Ovviamente la loro stima si lega sia alla pellicola stessa che alle precedenti esperienze che questi artisti hanno vissuto sul set con Spielberg.