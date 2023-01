The Fabelmans: Michelle Williams ha confessato la ragione per cui non guarda mai i suoi film

In una recente intervista Michelle Williams ha rivelato che tende a non rivedere mai le proprie interpretazioni una volta completate; questa cosa vale anche con The Fabelmans.

Michelle Williams, attualmente candidata ai Golden Globe 2023 come miglior attrice per il suo ruolo in The Fabelmans, ha recentemente confessato di non aver rivisto nessuno dei suoi film in oltre 10 anni. Nella lista, ovviamente, troviamo anche l'ultima fatica di Steven Spielberg attualmente nei cinema.

The Fabelmans: un'inquadratura

"Non sono proprio in grado di guardare il mio lavoro", ha detto Michelle Williams al New York Times in una recente intervista. "Penso che l'ultima cosa che ho visto, con me in scena, sia stata 'Meek's Cutoff' con mia figlia, quindi è passato circa un decennio".

Laura Dern e Michelle Williams sul lavorare con Steven Spielberg in The Fabelmans e Jurassic Park

Nell'intervista l'attrice ha rivelato di vivere in maniera estremamente profonda il rapporto con i suoi personaggi, al punto che tende sempre a lasciarli andare dopo le riprese, e per questo fatica a ritrovarli da spettatrice. La stessa identica cosa l'ha provata anche con The Fabelmans dove interpreta il ruolo di Mitzi, madre del protagonista, ex pianista e sua sostenitrice: "Il nostro ultimo giorno mi è dispiaciuto, era come se qualcuno fosse davvero morto. Sono rimasta scioccata dal dolore che ho provato nel dire addio alla donna che avevo abitato, e alle relazioni che avevo costruito con gli altri personaggi".