The Expendables: Sylvester Stallone rivela quando prenderanno il via le riprese dello spinoff

A sorpresa, Sylvester Stallone ci aggiorna via Instagram sull'inizio delle riprese del misterioso spinoff di The Expendables, intitolato provvisoriamente Christmas Story.

I fan del franchise Expendables sono dotati di grande pazienza, ma finalmente adesso Sylvester Stallone ha fornito su Instagram un importante aggiornamento sullo spinoff di The Expendables rivelando quando prenderanno il via le riprese.

Sylvester Stallone ha confermato su Instagram che le riprese dello spinoff prenderanno il via a ottobre. Il tutto in un posto che mostra la foto di un braccio tatuata con la sua immagine in The Expendables. Nella scritta che accompagna la foto si legge: "Questo tatuaggio doveva fare male! Mi preparo a girare lo spinoff di EXPENDABLES (il titolo provvisorio è Christmas Story) a ottobre". Dal titolo si evince che il film sarà ambientato nella stagione natalizia.

Non è chiaro se Christmas Story sia solo un titolo provvisorio per il progetto, nello stesso modo in cui The Matrix 4 veniva indicato come Project Ice Cream e l'originale Star Wars era notoriamente chiamato Blue Harvest. In alternativa, il piano attuale potrebbe essere chiamare il film The Expendables Christmas Story.

Il fatto che si tratterà di uno spinoff e non della prossima entrata ufficiale nel franchise lascerebbe intendere che il nuovo film sia in qualche modo diverso da quanto visto finora, ma il come non è chiaro. A quanto si evince, Sylvester Stallone comparirà nel film visto che spiega che inizierà a girare a ottobre, ma per il resto non conosciamo ulteriori dettagli. Né sappiamo se il film si concentrerà sui protagonisti della saga originale o se introdurrà nuovi personaggi. Tutto questo lo scopriremo prossimamente.