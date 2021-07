The Expendables 4: Sylvester Stallone conferma il nuovo film con una foto sui social

Sylvester Stallone ha condiviso su Instagram una foto che di fatto ufficializza la realizzazione de The Expendables 4, nuovo film della saga de I Mercenari che lo vede protagonista insieme ad altre star del cinema d'azione, tra cui Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson.

Il prossimo mese saranno trascorsi sette anni dall'uscita de I mercenari 3 - The Expendables al cinema. Un lasso di tempo piuttosto lungo che giustifica l'impazienza dei fan del franchise di Sylvester Stallone per quanto riguarda il rilascio di un quarto film di cui si parla ormai da tempo. Ci sono stati molti indizi sull'arrivo di un nuovo capitolo della saga, ma è passato più di un anno da quando sono stati condivisi aggiornamenti ufficiali su The Expendables 4. Sulla base dell'ultimo post pubblicato su Instagram da Stallone, però, sembra proprio che le cose stiano finalmente procedendo per il verso giusto. L'attore ha infatti condiviso un'immagine che mostra un anello che lui stesso ha disegnato appositamente per il film. "Ho appena finito di progettare il nuovo anello per The Expendables 4. È un po' pesante, ma sicuramente metterà dei muscoli sulla punta delle dita", si legge nel post.

Già ad aprile, Stallone aveva riacceso le speranze dei fan con un video che lo mostrava circondato dal cast de I Mercenari 3. "La gang senza paragoni! Mi mancano questi ragazzi...", aveva scritto l'attore nella didascalia del post. Oltre a Stallone, il video includeva grandi nomi del cinema d'azione come Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jason Statham, Wesley Snipes, Antonio Banderas e Mel Gibson.

In attesa che vengano condivise ulteriori notizie sul quarto film del franchise, i fan di Stallone possono prepararsi per la visione di The Suicide Squad - Missione Suicida, il film di James Gunn che uscirà al cinema la prossima settimana e vedrà Stallone coinvolto come voce di King Shark. Nel cast del film troviamo anche Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 agosto, mentre negli Stati Uniti uscirà il 6 agosto, in contemporanea al cinema e su HBO Max.