The Expendables 4, Randy Couture: "Gireremo in autunno"

La star di The Expendables Randy Couture anticipa l'arrivo di una nuova sceneggiatura per il quarto capitolo della saga e svela che l'inizio delle riprese potrebbe essere più vicino del previsto.

The Expendables 4 potrebbe entrare in lavorazione in autunno, come anticipa Randy Couture, nel cast del popolare franchise, svelando l'arrivo di una nuova sceneggiatura per rilanciare la saga.

Jason Statham, Sylvester Stallone e Randy Couture in una scena di The Expendables

Tra il 2010 e il 2014, sono stati realizzati tre film sulla saha di The Expendables che ha visto la reunion di Sylvester Stallone e altre popolari star action degli anni '80 - '90. Tutti e tre i capitoli hanno visto la presenza costante di Randy Couture nei panni dell'esperto di demolizioni Toll Road. E non finisce qui, visto che Coutune anticipa il ritorno nel quarto capitolo della saga.

In una recente intervista con The Jenna Ben Show, l'attore ha aggiornato i fan sullo status di The Expendables 4, in pre-produzione da anni. Ecco le sue parole:

"Sembra proprio che il film si farà. Ci stanno lavorando da un paio d'anni, ma recentemente ho sentito dire dal mio agente che stanno lavorando alla sceneggiatura e hanno in programma di realizzare le riprese di The Expendables 4 il prossimo autunno. Quindi non ho ancora visto la sceneggiatura. Ne avevano una un paio di anni fa, ma è stata scartata perciò non si sa ancora niente di certo. Questo è uno strano business".

Randy Couture descrive, inoltre, la sua esperienza col cast della saga di The Expendables, riferendosi a Sly Stallone e alla troupe come "un fantastico gruppo di ragazzi da cui imparare, con cui passare il tempo e e divertirsi". Non c'è dubbio che per l'attore sia un piacere fare ritorno in un franchise così amato dal pubblico e così gradevole per chi ci lavora.

Scritto da Sylvester Stallone e basato su personaggi creati da David Callaham, il franchise di The Expendables include altri nomi notevoli come Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Terry Crews, Bruce Willis, Steve Austin, Chuck Norris, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Ronda Rousey, Wesley Snipes, Antonia Banderas, Kelsey Grammer, Harrison Ford e Mel Gibson.

Di recente, Randy Couture ha partecipato alle serie Hawaii Five-0, Hell's Kitchen e Impractical Jokers.