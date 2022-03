Rocky IV: Dolph Lundgren scherza sul ricovero di Sylvester Stallone in ospedale: "Fu una truffa assicurativa"

Quella del ricovero in ospedale di Sylvester Stallone durante le riprese di Rocky IV è diventata una storia a dir poco leggendaria nel corso degli anni, ma Dolph Lundgren continua a negare la versione di Sly e questa volta ha scherzosamente attribuito il suo ricovero a qualcosa di molto diverso.

Stallone ha detto più volte di essere finito in ospedale a causa di un'infortunio subito sul set in seguito ad un combattimento con Lundgren, ma quest'ultimo, ancora oggi, dimostra di avere una buona dose di senso dell'umorismo riguardo all'intera faccenda, definendola una "truffa assicurativa".

Primo piano di Dolph Lundgren dal film Universal Soldier: Regeneration

Durante una recente intervista di Men's Health, Dolph ha risposto ad un commento online che chiedeva se la storia in questione fosse vera o meno ed ha confessato di aver appena scoperto che cosa è veramente successo a Sly solo dopo il fatto.

"Beh, ci siamo colpiti a vicenda più volte, dopotutto era Rocky IV, era il 1985, non c'era la computer grafica. Abbiamo girato per due settimane, poi sono tornato a Los Angeles e il produttore mi ha detto: 'Ehi Dolph, hai un paio di settimane di ferie'. Io dico: 'Fantastico. Cosa sta succedendo?', 'Oh, Sly è in ospedale.' In seguito mi hanno incolpato di questa cosa ma secondo me era solo una truffa assicurativa o qualcosa del genere." Ha concluso Dolph Lundgren a proposito dell'incidente verificatosi sul set di Rocky IV.