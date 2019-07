The Expanse, Amazon rinnova la serie per una quinta stagione

The Expanse avrà una quinta stagione: lo conferma Amazon che ha anche programmato la messa in onda della quarta da questo inverno.

The Expanse è stata rinnovata per la quinta stagione. L'annuncio è stato fatto ieri durante il tour stampa estivo della Television Critics Association, confermando anche che la quarta stagione debutterà il prossimo 13 dicembre su Amazon. Lo show infatti fino alla terza stagione è andato in onda su Syfy, poi la rete via cavo aveva però deciso la sua cancellazione nel 2019, così è subentrato il colosso streaming che ha invece deciso di rinnovarla e rilanciarla grazie anche ai finanziamenti di Alcon.

Tratto dalla serie di libri omonimi del collettivo S.A. Corey, The Expanse è stata sviluppata e sceneggiata da Mark Fergus e Hawk Ostby, i quali oltretutto producono la stagione 4 insieme ad un nutrito gruppo di collaboratori. Nelle puntate che ci attendono l'equipaggio del Rocinante viene mandato in missione alla ricerca di nuovi mondi. L'umanità ha infatti avuto la possibilità di avere accesso a mondi simili alla Terra creando così una corsa sfrenata verso nuovi territori alieni e aumentando le tensioni tra le nazioni che si oppongono al nostro pianeta come Marte ad esempio. Il primo di questi mondi lontani è Ilus, ricco di risorse naturali ma anche segnato dalla presenza di rovine di una antica civiltà extraterrestre che nasconde molte insidie.

The Expanse: Shohreh Aghdashloo in una scena della quarta stagione

Il cast è composto da Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham e Frankie Adams, i quali torneranno nuovamente a viaggiare nelle galassie per la gioia dei fan che fino a qualche mese fa erano convinti di aver detto addio per sempre alla loro serie preferita.