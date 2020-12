The Expanse 5, Dominique Tipper e Keon Alexander: “Il bingewatching è come una sveltina”

The Expanse 5: un'immagine della quinta stagione

Tra gli elementi più forti della quinta stagione di The Expanse, attualmente disponibile su Amazon Prime Video, c'è il rapporto complicato fra Naomi Nagata (Dominique Tipper) e Marco Inaros (Keon Alexander), e in occasione del debutto dei nuovi episodi abbiamo parlato con i due attori. Com'è per loro essere al centro di un dramma famigliare nello spazio? Risponde lei: "È meraviglioso. Credo che The Expanse lo faccia molto bene, unisce l'intimo e l'epico in modo ricco, pieno di sfumature. Per me è favoloso vedere quello che succede con questa famiglia e le ripercussioni nel contesto generale della serie." Lui si sofferma sulle implicazioni al di là della serie: "Credo che sia perfettamente simbolico. C'è così tanta divisione, in America e nel mondo, un abisso crescente tra sinistra e destra. Può sembrare intellettuale o filosofico, ma in fondo c'è un elemento molto umano: più ci allontaniamo dalla componente emotiva di questi temi, più è facile creare divisioni. Al centro di questo dramma famigliare, come l'hai chiamato tu, ci sono sentimenti umani vulnerabili. Credo che gli autori e Naren, lo showrunner, abbiano fatto un buon lavoro nel condensare tutti i temi socio-politici all'interno di quello che sembra un dramma famigliare ma che è la radice emotiva di molti dei problemi che stiamo affrontando."

LA VIDEO INTERVISTA A DOMINIQUE TIPPER E KEON ALEXANDER

Poco per volta

The Expanse: Dominique Tipper durante una scena della quarta stagione

La quinta stagione di The Expanse esce in modalità ibrida: i primi tre episodi sono stati messi a disposizione subito, il 16 dicembre, mentre i sette successivi arriveranno a cadenza settimanale, fino al 3 febbraio. Qual è la modalità di visione preferita dei due attori? La risposta di Dominique Tipper: "A me piacciono entrambe le soluzioni, mi piace poter scegliere. Detto questo, se una serie mi piace davvero tanto tendo a prendermela comoda, perché non voglio congedarmi dai personaggi. Quando la stagione è uscita in un unico blocco c'era chi si lamentava perché non poteva commentare gli episodi in diretta su Twitter ogni settimana, e poi c'è chi ama il bingewatching. Qui è un mix, ci piace offrire diverse opzioni." È un po' più spiritoso Keon Alexander: "A me piace questa formula ibrida. C'è una differenza tra quello che mi piace fare e quello che sarebbe meglio per me. Io farei il bingewatching senza pensarci due volte, ma l'esatto contrario è ciò che mi appassiona ed eccita di più. Mi piace rimanere in quello spazio mentale per un po', e incazzarmi con un personaggio o provare compassione per un altro. Dovessi scegliere tra una sveltina e una cosa più duratura, opterei per la seconda."

