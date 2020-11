The Expanse 6: Amazon rinnova la serie per un'ultima stagione

The Expanse 6 sarà l'ultima stagione della serie sci-fi basata sui romanzi scritti da James S.A. Corey (pseudonimo collettivo degli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck). L'annuncio del rinnovo di The Expanse per un'ultima stagione arriva alla vigilia dell'uscita dell'attesa quinta stagione, disponibile su Amazon Prime Video dal 16 dicembre in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Andrew Kosove e Broderick Johnson, Co-CEO e Co-Founders della Alcon Television Group, nonché Executive Producers di The Expanse, hanno commentato: "Dal momento in cui ci siamo impegnati a dare vita allo show fino a questa ultima stagione, abbiamo lavorato senza sosta per essere il più possibile fedeli alla visione dei suoi autori. Siamo orgogliosi non solo di avere uno dei cast più variegati della televisione ma anche di aver dato spazio a storie che valeva la pena raccontare. Un ringraziamento speciale va a Daniel Abraham e Ty Franck, che hanno scritto sia della serie che dei romanzi da cui è tratta, e a Naren Shankar, showrunner e executive producer di The Expanse. Lavorare con questa squadra continua ad essere un onore e un privilegio. Vogliamo poi ringraziare Amazon per il suo continuo sostegno, per averci aiutato a raccontare questa storia nella sua interezza, e perché continua a portare The Expanse al pubblico di tutto il mondo"

Naren Shankar, executive producer e showrunner della serie, ha aggiunto: "La dedizione e la maestria di tutti coloro che hanno collaborato per portare The Expanse sullo schermo è incredibile. I nostri fan sono fantastici e non vediamo l'ora di lavorare alla sesta stagione!"

"Vorremmo ringraziare Naren, Andrew, Broderick, la squadra della Alcon e tutto il cast tecnico e artistico di The Expanse per il duro lavoro e l'amore che hanno messo nella serie in tutte le stagioni passate" ha affermato Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. "Siamo molto felici di poter dare ai fan di The Expanse, così incredibilmente legati alla serie, la conclusione che meritano. Sappiamo già che ameranno gli sviluppi della quinta e della sesta stagione."

The Expanse è ambientata in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato il sistema solare e la popolazione della Terra, Marte e della Cintura di Asteroidi sono in conflitto. Quando l'equipaggio della Rocinante scopre un'antica tecnologia aliena, inizia ad emergere anche una vasta cospirazione capace di portare l'intero sistema solare al limite di una guerra. The Expanse è un'avventura sci-fi ad alto contenuto di azione che esplora le profondità umane in contrasto con i vasti limiti dell'universo esplorato. Pur essendo radicata nella science and fiction, la serie riesce anche a fornire una riflessione approfondita su alcune fondamentali questioni relative alla società dei nostri giorni.

La serie, vincitrice del premio Hugo, è basata sui famosi romanzi di fantascienza di James S.A Corey, ed è stata sviluppata e sceneggiata dalla coppia nominata agli Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby, executive producer con a Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel e Jason Brown della Hivemind, Daniel Abraham, Ty Franck e Dan Nowak. Shankar è anche showrunner di tutte le stagioni. The Expanse è prodotto dalla Alcon Television Group.

La serie The Expanse è stata acquisita da Amazon Prime Video nel 2018 per una quarta stagione, che è uscita in tutto il mondo come serie Amazon Original nel dicembre del 2019. La tanto anticipata quinta stagione di The Expanse sarà disponibile a partire dal 16 dicembre 2020 con i primi tre episodi e continuerà con un episodio nuovo ogni settimana fino al 3 febbraio 2021.