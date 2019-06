The Eternals: svelato il titolo di lavorazione, il film racconterà il background di Thanos

Svelato il titolo di lavorazione di The Eternals, cinecomic Marvel che affonda le radici nel background di Thanos.

The Eternals farà parte della Fase 4 dell'MCU, che verrà svelata a luglio, probabilmente nel corso del San Diego Comic-Con. HN Entertainment ha svelato il titolo di lavorazione del film, Sack Lunch, che apparentemente sembra non avere attinenza col il contenuto del film, come da tradizione Marvel. Per Black Widow, in fase di riprese in Europa, era stato usato il titolo di lavorazione di Blue Bayou, come rivelano alcune foto dal set.

A quanto svelato finora, The Eternals dovrebbe entrare in lavorazione presso i Pinewood Studios inglesi subito dopo la fine delle riprese di Black Widow, perciò non arriverà al cinema prima della fine del 2020. Al momento i dettagli sulla pellicola sono top secret. A dirigere il cinecomic sarà la regista Chloe Zhao che userà una sceneggiatura firmata dai fratelli Matthew e Ryan Firpo. HN Entertainment anticipa il resto della crew, con Ben Davis (Captain Marvel) direttore della fotografia, Eve Stewart production designer e Alexandra Byrne (Guardians of the Galaxy) costume designer.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

La storia di The Eternals, fumetto meno noto di Marvel, affonda le radici nello stesso backgound da cui proviene Thanos visto che uno dei personaggi principali del film dovrebbe essere Starfox, il cui vero nome è Eros, fratello di Thanos. Eros può volare e ha il potere di manipolare i sentimenti delle persone. Il personaggio ha ucciso i genitori, Sui-San e Mentor, il che lo rende definitivamente fratello di Thanos e spiega anche perché il Titano Pazzo è tale.

Parlando del progetto, il capo di Marvel Kevin Feige ha dichiarato: "Uno degli aspetti più grandiosi dell'eredità di Jack Kirby è il fumetto degli Eternals, personaggi che sono in circolazione da molto tempo. Si parla di miti e leggende antiche, molte sono state ispirate dagli Eternals. Sono un'antica razza aliena che sarebbe divertente esplorare."