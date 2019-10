The Eternals: Richard Madden nel ruolo di Ikaris nelle foto dal set

The Eternals avrà tra i suoi protagonisti Richard Madden e online sono apparse nuove foto che lo ritraggono durante le riprese.

The Eternals, il nuovo film Marvel, è attualmente nelle fase delle riprese e dal set arrivano le prime foto di Richard Madden, interprete di Ikaris nel prossimo cinecomic.

Online sono apparsi degli scatti realizzati sul set in cui Richard Madden viene ritratto mentre è impegnato in alcuni ciak di Eternals e si sottopone ai ritocchi al trucco durante le riprese.

La star britannica dovrebbe avere la parte di Ikaris e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere il primo personaggio apertamente gay della Marvel. Kevin Feige ha parlato della presenza di un personaggio principale che sarà omosessuale, sposato e con una famiglia, senza però rivelarne l'identità.

I fan ritengono quindi che possa trattarsi di Ikaris, una presenza chiave nel mondo creato d Jack Kirby per i fumetti.

Ecco le foto dal set:

Photo de Richard Madden pour le film de Marvel "The Eternals" pic.twitter.com/KBu3wzcVkH — Starlord 🚀 The Guardian - Marvel (@starlord624) 9 ottobre 2019

Eternals, basato sul fumetto di Jack Kirby creato nel 1976, segue le avventure di una razza di esseri potentissimi, quasi immortali, noti come Eternals. Il cinecomic racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.

Fanno parte del cast Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Barry Keoghan e naturalmente Salma Hayek e Kit Harington.