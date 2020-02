The Eternals: nel film il primo bacio gay del Marvel Cinematic Universe

The Eternals, secondo alcune indiscrezioni, mostrerà il primo bacio gay nella storia del Marvel Cinematic Universe, dopo aver accennato all'omosessualità di supereroine come Valkyrie e Captain Marvel.

Nel cinecomic che farà parte della Fase 4 Marvel l'attore Brian Tyree Henry interpreterà Phastos, personaggio di cui sul grande schermo non si nasconderà la storia d'amore con un altro personaggio maschile. Haaz Sleiman, in un'intervista rilasciata a LOGO's NewNowNext, ha ora dichiarato: "Ho appena finito le riprese di un film Marvel con il primo supereroe apertamente gay, Eternals. Ho la parte del marito di Phastos, interpretato dalla star di Atlanta Brian Tyree Henry, e rappresentiamo una famiglia gay e abbiamo un figlio".

Sleiman ha inoltre aggiunto: "Nel film c'è un bacio meraviglioso e davvero emozionante. Tutti hanno pianto sul set. Per me è davvero importante mostrare come possa essere piena di amore e meravigliosa una famiglia queer. Brian Tyree Henry è un incredibile attore e ha portato così tanta bellezza in questa parte, a un certo punto ho visto un bambino nei suoi occhi, e penso sia importante che si ricordi al mondo che nella comunità omosessuale siamo stati tutti bambini nella nostra vita. Ce ne dimentichiamo perché siamo sempre rappresentati in modo sessuale o ribelle. Ci dimentichiamo di creare un legame con quella parte umana".

The Eternals arriverà nei cinema il 6 maggio e avrà nel cast anche Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena. Kit Harington è invece stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.