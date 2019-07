The Eternals: Millie Bobby Brown nel cast del cinecomic Marvel

Nel cast di The Eternals, cinecomic che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe esserci anche l'attrice Millie Bobby Brown.

The Eternals, il cinecomic della Marvel, potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Millie Bobby Brown, la star della serie Stranger Things.

Il progetto dovrebbe essere presentato ufficialmente durante il panel che si svolgerà al San Diego Comic-Con 2019 con cui la Marvel presenterà i suoi progetti per la Fase 4 del suo MCU.

La produzione di The Eternals, secondo quanto riporta il sito di Variety, non ha per ora rivelato i dettagli relativi al ruolo affidato a Millie Bobby Brown che andrebbe ad aggiungersi ai giù annunciati Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden e Salma Hayek.

The Eternals, basato sul fumetto di Jack Kirby creato nel 1976, segue le avventure di una razza di esseri potentissimi, quasi immortali, noti come Eternals. Il cinecomic racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.

La regia del film sarà firmata da Chloe Zhao, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Matthew e Ryan Firpo.

Millie Bobby Brown sarà prossimamente protagonista anche di Enola Holmes, film in cui avrà il ruolo della sorella minore del famoso detective Sherlock Holmes, ruolo affidato a Henry Cavill. Nel cast del progetto, tratto dalla popolare serie di romanzi, ci sarà anche Sam Claflin.

