The Eternals: Kumail Nanjiani nel cast del cinecomic?

The Eternals potrebbe avere nel cast anche l'attore Kumail Nanjiani che affiancherebbe quindi sul set Angelina Jolie.

Il cinecomic della Marvel arriverà nei cinema di tutto il mondo nel maggio o a novembre 2020, mesi in cui è stato annunciato il debutto di due cinecomic senza rivelarne il titolo, e racconterà la storia di un'antica razza di umani con straordinari poteri creata dai Celestials, che proteggono il nostro mondo. Il villain del film dovrebbe essere Druig e nella trama sarebbero coinvolti anche (forse sotto altri nomi) Ikaris, Sprite, Elysisus, Gilgamesh, Makkari, Sersi, Thena, Zuras, Starfox, Erose dei Titani (il fratello di Thanos) e Hercules.

Il film dovrebbe inoltre dare spazio alla storia d'amore tra Ikaris, in grado di usare l'energia cosmica e Sersi, il potente personaggio interpretato da Angelina, che è in grado di manipolare la materia e tra le pagine dei fumetti ha vissuto a New York, entrando anche a far parte del team degli Avengers.

Per ora la Marvel non ha rivelato che personaggio vorrebbe affidare a Kumail Nanjiani e non resta che attendere per scoprire se l'attore raggiungerà l'accordo con lo studio.

A dirigere The Eternals sarà la regista Chloe Zhao, che userà la sceneggiatura firmata da Matthew e Ryan Firpo.

10 cose che (forse) non sapete sul Marvel Cinematic Universe