The Equalizer: Jada Pinkett Smith si riunirà a Queen Latifah

Jada Pinkett Smith tornerà ad affiancare la collega Queen Latifah comparendo come guest star in un episodio della serie CBS The Equalizer.

Le interpreti de Il viaggio delle ragazze Jada Pinkett Smith e Queen Latifah si riuniranno sul set di uno dei prossimi episodi della serie poliziesca targata CBS The Equalizer.

Gotham: Jada Pinkett Smith in una scena dell'episodio intitolato Red Hood

Jada Pinkett Smith sarà la guest star nel ruolo di Jessie Cook, una ladra esperta dotata di una memoria fotografica. Pur essendo la migliore in quello che fa, è anche subdola, imprevedibile e amorale. Reclutate brevemente dalla CIA per le loro abilità, in passato Jessie e McCall hanno svolto una missione insieme ai tempi pur non andando troppo d'accordo.

The Equalizer segna una reunion per Jada Pinkett Smith e Queen Latifah, compagne di set nella commedia del 2017 Il viaggio delle ragazze. Le due attrici sono apparse insieme anche in Set It Off - Farsi notare e Queen Latifah ha recitato in La vita segreta delle api, prodotto da Pinkett Smith.

Will Smith e Jada Pinkett Smith: una petizione chiede che non rilascino più interviste

Di recente, Jada Pinkett Smith è tornata nel ruolo di Niobe in Matrix Resurrections di Lana Wachowski, dopo essere apparsa nel secondo e nel terzo capitolo del franchise di fantascienza, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.