Will Smith commenta le dichiarazioni della moglie Jada: 'Il suo libro di memorie mi ha aperto gli occhi'

Will Smith rompe il ghiaccio a proposito delle dichiarazioni di sua moglie Jada Pinkett Smith, rivelando che il libro di memorie dell'attrice lo ha 'svegliato'.

Jada Pinkett Smith ha fatto diverse confessioni durante il tour promozionale del suo nuovo memoir intitolato "Worthy", tra cui il fatto che lei e Will Smith sono ormai separati da sette anni. Durante un'intervista del New York Times pubblicata questo sabato, Smith ha finalmente risposto a tutte le rivelazioni della moglie, dicendo che il memoir "in qualche modo gli ha aperto gli occhi".

Secondo quanto affermato dall'attore, Jada "ha vissuto una vita più al limite di quanto avesse capito, ed è più resiliente, astuta e compassionevole di quanto avesse compreso. Quando sei stato con qualcuno per più della metà della tua vita, si instaura una sorta di cecità emotiva, e si può perdere troppo facilmente la sensibilità per le sfumature nascoste e le sottili bellezze".

La Pinkett ha recentemente rivelato che Chris Rock l'ha invitata a cena fuori nel 2016 pensando che lei e Smith si fossero separati. A questo proposito Jada ha rivelato che quando Smith ha urlato a Rock di "tenere il nome di sua moglie fuori dalla sua bocca" lei è rimasta sorpresa perché i due non si chiamavano più marito e moglie a vicenda da "molto tempo".

Will Smith in sala doppiaggio per Shark Tale

Sia Will che Jada hanno ricevuto critiche a causa dello schiaffo: durante un'intervista della rivista People, l'attrice ha detto che non è affatto rimasta sorpresa dall'essere stata incolpata perché era stata dipinta come adultera dopo che era emerso che aveva avuto una relazione con August Alsina mentre era sposata con Smith. "E penso che quando guardiamo solo alla natura umana... quando guardi le briciole, le persone hanno bisogno di trovare qualcosa a cui dare la colpa", ha affermato la Pinkett.