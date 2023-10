Jada Pinkett Smith: 'Lo schiaffo a Chris Rock mi ha fatto sentire di nuovo la moglie di Will Smith'

Dopo anni di separazione, lo schiaffo di Chris Rock avrebbe riacceso il senso di riappartenenza al matrimonio con Will Smith per Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith ha rivelato che l'incidente dello schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022 ha riaffermato il suo impegno nei confronti del marito Will Smith. Durante una conversazione con CAA e Vanity Fair al Perelman Performing Arts Center di New York City, Jada ha ricordato come lei e Will "hanno fatto un lavoro davvero profondo insieme" dopo l'incidente dello schiaffo, reazione di Will Smith a una battuta sul cranio pelato di Jada, che soffre da anni di alopecia.

"Quando ero seduta agli Oscar, è scattato qualcosa. Non appena ho pensato, 'Oh cavolo, hai colpito Chris?', mi sono subito sentita vicina a lui. Non sono venuta qui come tua moglie, ma me ne vado come tua moglie perché c'è una tempesta che dovremo affrontare insieme. Non lascerò il tuo fianco" ha spiegato l'attrice.

Il permesso di raccontare il privato della sua famiglia

Jada Pinkett Smith ha poi riflettuto sulla sua separazione da Will Smith negli ultimi sette anni. "Nel 2016, eravamo entrambi esausti, ci davamo contro, eravamo in competizione. Dovevo allontanarmi e imparare ad amare me stessa prima di poter identificare che aspetto avesse l'amore proveniente da qualcun altro", ha detto. "Ho dovuto impararlo su Will. Non avevo diritto a lui."

L'attrice ha anche rivelato che Will - insieme ai loro figli Jaden, Willow e Trey (il figlio di Will dal suo primo matrimonio) - le hanno dato il permesso di rivelare ogni dettaglio privato riguardante le loro vite nel suo libro di memorie.

"Will mi ha detto, 'Finora non sei stata in grado di avere la tua voce autentica fino in fondo. Mi sentirò a mio agio con qualunque cosa tu voglia condividere, mi fido di te.'"