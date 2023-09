The Equalizer 3: Senza tregua, tutte le scene d'amore di Denzel Washington sono state tagliate, ecco perché

Il regista di The Equalizer 3, Antoine Fuqua, ha rivelato il motivo per cui le scene romantiche con la star Denzel Washington sono state eliminate dal thriller.

Il regista di The Equalizer 3, Antoine Fuqua, ha confermato l'esistenza di una sottotrama romantica che vedeva coinvolto il personaggio di Denzel Washington, ma che è stata poi tagliata dalla versione definitiva del thriller.

The Equalizer 3: Senza tregua - Gaia Scodellaro in una scena del film

Parlando con NME, Fuqua ha rivelato che erano state girate scene in cui il vigilante di Washington, Robert McCall, corteggiava Aminah (Gaia Scodellaro), la proprietaria di un bar locale del sud Italia. Tuttavia, Fuqua ha tagliato queste scene poiché riteneva che lo sviluppo romantico fosse un tradimento nei confronti della defunta moglie di McCall.

"C'era di più sulla relazione tra Robert e Aminah nella sceneggiatura, ma il pubblico non voleva vedere Robert McCall innamorato... Abbiamo fatto una proiezione di prova e loro pensavano davvero che fosse un tradimento della moglie, sai, quindi abbiamo deciso di tagliare quelle scene", ha spiegato.

The Equalizer 3 ha il punteggio Rotten Tomatoes migliore della saga con Denzel Washington

La trama sentimentale al centro di The Equalizer

The Equalizer 3: Senza tregua - Gaia Scodellaro in una foto

Nel primo The Equalizer - Il vendicatore, viene rivelato che Robert McCall ha simulato la propria morte per trascorrere più tempo con una donna di nome Vivienne (Enku Gubaie) prima di sposarla. Tuttavia, Vivienne muore in un tragico incidente e il lutto trasformerà McCall in uno spietato giustiziere. Considerata la storia, Fuqua ha ritenuto che non fosse giusto esplorare un nuovo potenziale interesse romantico per il personaggio:

"Nel film cerca di andare avanti con la sua vita e magari di flirtare un po'. È stato colto di sorpresa da Aminah. Ma è ancora riluttante. Ci siamo tirati indietro su queste scene in cui lui si sedeva e pensava a sua moglie...Penso che il pubblico che ama Robert McCall e quell'ideale di sua moglie, sai, sia la perfezione perché non l'abbiamo mai incontrata. C'è qualcosa in una persona che non c'è più che la rende ideale, perfetta".

The Equalizer 3: Senza Tregua è nei cinema italiani dal 30 agosto. Nel film, Denzel Washington è affiancato da Dakota Fanning. Antoine Fuqua ha accennato alla possibilità di un quarto capitolo che avverrà solo se Washington farà ritorno ancora una volta in quello che è l'unico franchise della sua carriera.