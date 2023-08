The Equalizer 3: Senza tregua, Denzel Washington: 'Il mio addio a Robert McCall, ora è in pace'

Denzel Washington è pronto a dire addio al giustiziere Robert McCall, personaggio che lo ha accompagnato per tre film e quasi 10 anni. L'attore premio Oscar conferma che The Equalizer 3: Senza tregua sarà l'ultimo capitolo del franchise diretto da Antoine Fuqua.

Come ha rivelato il trailer di The Equalizer 3: Senza tregua, McCall si è trasferito nel Sud Italia per vivere finalmente un'esistenza pacifica. Stavolta, però, se la dovrà vedere addirittura con la mafia.

"Non voglio dire che abbia trovato la felicità, e non rivelare troppo, ma incontra una persona adorabile, è in una città adorabile e sembra essere in pace", ha spiegato Denzel Washington a Empire. "Sembra un buon posto in cui fermarsi." Quasi 10 anni dopo l'arrivo del primo film, il terzo capitolo segna la fine di un'era. "Non sapevo che ce ne sarebbero stati tre. Sicuramente non lo sapevo quando abbiamo fatto il primo film. Non sapevo come sarebbe andata a finire".

Anche il regista Fuqua anticipa la fine imminente: "Robert McCall, l'eroe lavoratore, a un certo punto deve andarsene. A un certo punto qualcun altro deve raccogliere il testimone e servire la giustizia. Lui ha fatto la sua parte. È in un paese straniero, sta cercando di mettere nuove radici, trovare un posto nel mondo. Questo è davvero ciò che è importante. Quello, ed eliminare alcuni mafiosi già che ci sono".

La sinossi di The Equalizer 3: Senza Tregua recita: "Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi."

L'uscita di The Equalizer 3 in Italia è prevista per il 30 agosto.