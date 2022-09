The English, primo trailer per il western di BBC e Amazon Prime Video con Emily Blunt

Emily Blunt e Chaske Spencer sono i protagonisti della nuova serie targata BBC e Amazon Prime Video, The English, di cui vediamo oggi un primo trailer.

The English, la nuova serie western con protagonista Emily Blunt, arriverà presto su BBC One e Amazon Prime Video. Ma prima, ecco il primo trailer ufficiale.

Dopo aver diffuso le prime immagini di The English, BBC e Amazon Prime Video hanno pubblicato quest'oggi un trailer ufficiale per la serie western che vedrà tra i suoi personaggi principali la star di Edge of Tomorrow e Il Ritorno di Mary Poppins Emily Blunt e l'attore di Twilight e Blindspot Chaske Spencer.

Come recita la sinossi dello show riportata anche da Comicbook, "Una donna dell'aristocrazia inglese, Lady Cornelia Locke (Blunt) arriverà nell'America degli anni '90 dell'800 e, assieme a un ex-scout della cavalleria Pawnee, Eli Whipp (Spencer), si ritroverà ad attraversare un territorio costruito su sangue e sogni. Entrambi hanno un'idea chiara del proprio destino, ma nessuno dei due è consapevole del fatto che questo abbia radici in un passato comune. Insieme dovranno affrontare ostacoli sempre più terrificanti che li spingeranno oltre i propri limiti, sia sul piano fisico che psicologico. Ma man mano che se li lasciano alle spalle, la loro destinazione ultima si fa sempre più vicina: Hoxem, Wyoming. Ed è qui che, a seguito di un'indagine da parte dello sceriffo locale Robert Marshall e la giovane vedova Martha Myers su una serie di macabri e bizzarri omicidi irrisolti, i due comprenderanno la piena portata della loro storia interconnessa, e si ritroveranno faccia a faccia con un futuro che dovranno necessariamente vivere".

The English è scritta e diretta da Hugo Blick, e nel suo cast vede anche, tra gli altri, Tom Hughes, Stephen Rea, Ciaran Hinds, Rafe Spall, Nichola McAuliffe, Sule Rimi, Valerie Pachner e Cristian Solimeno. Il primo episodio andrà in onda l'11 novembre su Prime Video e BBC One.