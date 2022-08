The English, le prime immagini dalla serie western con Emily Blunt

Se siete fan di Emily Blunt o appassionati del genere western, The English potrebbe fare al caso vostro. E per farvene un'idea potete dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali della serie tv targata BBC e Amazon Prime Video.

State cercando la prossima serie a cui appassionarvi? The English potrebbe essere una buona scelta.

La nuova impresa televisiva di BBC e Prime Video vede come protagonista l'attrice di Edge of Tomorrow e A Quiet Place Emily Blunt, che nello show interpreterà Lady Cornelia Locke, descritta come "una donna dell'aristocrazia inglese che arriverà nell'America degli anni '90 dell'800 e che, assieme a un ex-scout della cavalleria Pawnee (Eli Whipp, interpretato da Chaske Spencer), si ritroverà ad attraversare un territorio costruito su sangue e sogni".

Come riporta anche Deadline, nello show, che "attraverso i temi chiave dell'identità e della vendetta racconta una parabola unicamente accattivante sulle questioni di razza, sull'amore e sul potere", vedremo anche Stephen Rea e Valerie Pachner rispettivamente nei ruoli dello sceriffo locale Robert Marshall e di una giovane vedova di nome Martha Myers.

The English è scritto e diretto da Hugo Blick, che produce anche lo show mediante la Wolf Gait Productions (che vede collaborare la Eight Rooks in associazione con Drama Republic) e All3Media International, anche distributrice internazionale dell'opera. Emily Blunt, Greg Brenman, Mona Qureshi e Colin Wratten figurano inoltre tra i produttori.