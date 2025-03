The Electric State: punteggi disastrosi su Rotten Tomatoes e Metacritic, i Russo hanno bisogno di Marvel?

I 300 milioni di budget non sembrano aver addolcito la critica nei confronti del nuovo colossal sci-fi dei fratelli Russo, bocciato senza appello in attesa dell'arrivo su Netflix il 14 marzo.

All'hype dei fan dei fratelli Russo e delle star Chris Pratt e Millie Bobby Brown non sembra corrispondere quello della stampa. Il nuovo colossal dei Russo, The Electric State, in arrivo su Netflix il 14 marzo, colleziona punteggi disastrosi su Rotten Tomatoes e Metacritic. La media dell'aggregatore Rotten Tomatoes si attesta sul 21% di recensioni positive, di poco migliore l'esito su Metacritic col 32%.

Jonathan Sim di ComingSoon, nella sua recensione, ha definito The Electric State "deludente per via del potenziale mal sfruttato. Il film non sfrutta adeguatamente la sua ambientazione né fa uso delle relazioni tra i personaggi come fonte di dramma".

Anche David Rooney dell'Hollywood Reporter bacchetta la pellicola affermando che "la regia dei fratelli Russo non sembra un vero film. Non è né divertente né emozionante. Come tanti titoli originali in streaming, The Electric State sembra più un'imitazione che un vero film".

Peter Bradshaw del Guardian ha affermato che il film non sembra originale e ha aggiunto: "Non c'è anima, nessuna originalità, solo un grande cuneo multicolore di contenuti digitali".

Inferocita, Kristy Puchko di Mashable ha definito The Electric State "spazzatura" nella sua recensione, scrivendo: "È così stupido e cacofonico che sono ancora arrabbiata per la sua esistenza".

Millie Bobby Brown circondata da creature robotiche

Il ritorno "provvidenziale" dei Russo in Marvel

La recensione di The Electric State ci introduce nel folle universo futuristico creato dai fratelli Russo che sembra non aver convinto la critica. In attesa del responso del pubblico, il film si unisce alla schiera dei progetti dei Russo extra Marvel risultati fallimentari a confronto col successo dei progetti dell'MCU. Sotto questo punto di vista sembra provvidenziale il ritorno di Anthony e Joe Russo in Marvel con la regia dei due nuovi capitolo della saga degli Avengers, Doomsday e Secret Wars.

Dopo aver confezionato alcuni dei film Marvel più amati, tra cui Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Infinity War, i Russo ha firmato un accordo con Netflix per produrre film d'azione ad alto budget pieni di star. Ma invece di proseguire la loro serie vincente, i loro progetti si sono rivelati ipercostosi e privi di anima. Da notare che il budget di oltre 300 milioni di dollari per The Electric State lo rende uno dei film più costosi mai realizzati. L'augurio è che il ritorno in Marvel possa permettere ai cineasti di tornare sulla via maestra ritrovando il plauso della critica oltre che quello del pubblico.