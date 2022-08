The Electric State: Michelle Yeoh e Stanley Tucci tra le star del film dei fratelli Russo

Nel cast del film The Electric State, il prossimo progetto diretto dai fratelli Russo per Netflix, ci saranno anche altre star del calibro di Michelle Yeoh e Stanley Tucci.

Il progetto poteva già contare sulla presenza tra gli interpreti di Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

I fratelli Russo saranno impegnati come registi, mentre Christopher Markus e Stephen McFeely firmeranno la sceneggiatura del progetto.

Il cast del film The Electric State comprende quindi Michelle Yeoh, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox e Jenny Slate.

Il progetto è un adattamento del libro illustrato da Simon Stålenhag ed è ambientato in un passato retro-futuristico. Una teenager orfana (Millie Bobby Brown) attraverso il West Americano con un robot misterioso, ma dolce, e un eccentrico senza tetto per andare alla ricerca del fratello minore.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti i personaggi affidati ai nuovi arrivi nel cast, tranne che Cox e Slate daranno voce a personaggi in CGI.