The Electric State, Joe Russo promette: "Millie Bobby Brown vi spezzerà il cuore"

La stella di Millie Bobby Brown brillerà più che mai in The Electric State, come promette il co-regista Joe Russo, grazie a una performance eccezionale.

"Millie si è caricata sulle spalle un film molto, molto importante", ha detto Russo a GamesRadar+. "È una delle attrici più carismatiche della sua generazione, e quindi ci ha reso la vita molto semplice. Rende la storia davvero divertente da guardare e ti spezza il cuore in diversi punti del film. Noi La adoriamo. Adoriamo lavorare con lei. Siamo appena tornati dal suo matrimonio due settimane fa, le siamo molto legati, infatti, la conoscevamo da anni prima di sceglierla per il film".

Hoe Russo, insieme al fratello Anthony, ha realizzato un'impresa titanica adattando per Netflix la graphic novel di Simon Stalenhag ambientata in una versione alternativa del 1994, all'indomani di una rivolta dei robot. Millie Babby Brown interpreta Michelle, un'adolescente orfana che si avventura in un viaggio nel cuore degli USA con un robot giallo, un contrabbandiere e il suo aiutante alla ricerca del fratello minore di lei.

Il film, diretto dai fratelli Russo da una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, vanta un cast stellare che include Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Woody Norman, Martin Klebba, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Billy Bob Thornton e Alan Tudyk.

Millie Bobby Brown e Chris Pratt in viaggio negli USA

Un progetto ambizioso e costosissimo

I costi di produzione di The Electric State sono lievitati a dismisura per via di una serie di ritardi e problemi produttivi che hanno costretto Netflix a sborsare una cifra monstre, ma finalmente il film è finito e approderà in esclusiva su Netflix il 14 marzo 2025.

"Questo libro è molto narratvo", ha spiegato Joe Russo, riferendosi all'opera da cui The Electric Statedetto Russo alla pubblicazione è tratto. "È in gran parte basato sulle immagini, ma c'è una narrazione nelle immagini. Abbiamo ideato e realizzato un mondo che abbiamo costruito attorno alle immagini del libro. L'80% di ciò che vedi nel film è nuovo. Ecco ci sono alcuni personaggi robot e dispositivi VR che provengono dal libro, quindi ci sono alcuni elementi forti, ma molti di essi sono stati creati da zero."