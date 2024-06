The Electric State, Netflix fuori controllo: svelata la cifra mostruosa del film con Millie Bobby Brown

Il film è diretto dai fratelli Russo, che in quanto a budget faraonici se ne intendono parecchio dopo quelli per i film Marvel

Prima dell'avvento delle piattaforme di streaming quelli che sembravano budget faraonici sono diventati praticamente la normalità dato che negli ultimi anni abbiamo assistito a produzioni enormi con spese di produzioni altissime. Ebbene, anche The Electric State con Millie Bobby Brown pare sia uno di questi.

Freschi dal successo di visualizzazioni di The Gray Man, i fratelli Russo si sono lanciati in una nuova collaborazione con il colosso dello streaming che vedrà protagonista la star di Stranger Things. Tuttavia, il budget della pellicola fantascientifica pare sia andato decisamente fuori controllo.

Si parla appunto di una spesa di circa 320 milioni di dollari, anche se altre fonti riportano solo "sopra i 300 milioni". Ci sono da considerare, però, tutti i problemi incontrati nel corso della produzione che hanno ostacolato i due registi.

Millie Bobby Brown in Stranger Things 4

I problemi di The Electric State

Le riprese principali del film sono iniziate nell'ottobre del 2022. Un mese dopo, la produzione è stata temporaneamente interrotta dopo che un membro della troupe che lavorava al film è morto in un incidente stradale fuori dal set. Le riprese si sono concluse "ufficialmente" nel febbraio 2023. Tuttavia, si sono svolte delle riprese aggiuntive a marzo e aprile di quest'anno.

Secondo quanto riportato da World of Reel, il budget fuori controllo del film sarebbe stato uno dei motivi per cui Netflix ha recentemente effettuato una rivalutazione della sua divisione cinematografica che, tra gli altri cambiamenti, ha visto Dan Lin sostituire Scott Stuber come responsabile del settore.

The Electric State è un racconto di formazione che mescola i generi della fantascienza e del western in un passato retro-futuristico. Brown interpreta un'adolescente orfana che attraversa il West americano con il suo amico robot e un eccentrico vagabondo alla ricerca del fratello minore. Il film non ha ancora una data d'uscita confermata.