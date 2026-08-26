The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott divide la critica e rischia un record negativo

The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott, non sembra essere partito nel migliore dei modi. Le prime recensioni della critica hanno infatti portato il thriller post-apocalittico a uno dei punteggi più bassi mai ottenuti dal regista su Rotten Tomatoes.

Il punteggio di The Dog Stars è tra i più bassi della carriera di Ridley Scott

Al momento The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine ha ottenuto il 42% su Rotten Tomatoes, sulla base di 50 recensioni (qui trovate quella di Antonio Cuomo per Movieplayer.it). Il dato lo colloca al penultimo posto nella filmografia di Ridley Scott per quanto riguarda i punteggi della critica, appena sopra Kingdom of Heaven, fermo al 39%.

The Dog Stars, la locandina

Naturalmente il risultato non è ancora definitivo: con l'arrivo di nuove recensioni, il punteggio potrebbe salire oppure scendere ulteriormente, arrivando persino a superare in negativo il precedente record.

Il dato è particolarmente significativo però considerando il nome del regista. Scott ha alle spalle alcuni dei film più importanti della storia del cinema, da Alien a Blade Runner, passando per Thelma & Louise, Gladiator e Black Hawk Down. Negli ultimi anni, tuttavia, l'accoglienza della critica nei confronti delle sue opere è stata decisamente più altalenante. Napoleon si è fermato al 58% su Rotten Tomatoes, mentre House of Gucci ha raggiunto il 61%. Un risultato migliore è arrivato con Gladiator II, che ha ottenuto il 70%, anche se il film ha avuto un rendimento commerciale inferiore alle aspettative considerando il budget stimato di circa 250 milioni di dollari.

The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine è diretto da Scott a partire da una sceneggiatura di Mark L. Smith, basata sull'omonimo romanzo post-apocalittico pubblicato da Peter Heller nel 2012. Nel cast figurano Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney e Guy Pearce.

La storia è ambientata in un mondo devastato da una pandemia e segue i sopravvissuti mentre cercano di resistere in una realtà ormai profondamente cambiata. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 28 agosto distribuito da 20th Century Studios. Le recensioni finora pubblicate sono tutt'altro che unanimi, ma la tendenza è in effetti prevalentemente negativa.

Non tutti i critici hanno bocciato il film

La situazione, comunque, è leggermente più sfumata rispetto a quanto potrebbe suggerire il 42% di Rotten Tomatoes. Alcuni critici hanno trovato elementi interessanti nel film, soprattutto nel modo in cui Ridley Scott affronta i personaggi e il rapporto tra i protagonisti all'interno dello scenario post-apocalittico.

The Dog Stars, una scena con Jacob Elordi

David Rooney di The Hollywood Reporter ha definito The Dog Stars una visione piacevole e dai toni relativamente pacati, pur ritenendo improbabile che il film possa entrare tra i migliori lavori del regista. Anche Tim Grierson di Screen International ha individuato un punto di forza nella cura riservata da Scott ai personaggi. Per altri recensori, invece, proprio il ritmo rappresenta uno dei problemi principali: Guy Lodge di Variety ha parlato di un blockbuster sorprendentemente privo di energia e di eventi.

Anche altre recensioni hanno evidenziato alcune debolezze della pellicola. Liz Shannon Miller di Consequence ha assegnato un C+, criticando in particolare una sceneggiatura che tende a mescolare tonalità differenti senza riuscire sempre a trovare un equilibrio. Benjamin Lee del Guardian ha dato 2 stelle su 5, osservando come molti degli sviluppi narrativi risultino ormai fin troppo familiari. Ryan Lattanzio di IndieWire, invece, ha riconosciuto la presenza scenica di Jacob Elordi, ma ha ritenuto che nemmeno l'attore riesca a risollevare una storia destinata a seguire un percorso già ampiamente prevedibile.

Il vero verdetto, comunque, arriverà con l'uscita ufficiale nelle sale e con l'arrivo delle ultime recensioni. Il 42% potrebbe ancora cambiare, ma se dovesse rimanere su questi livelli The Dog Stars sarebbe comunque uno dei risultati critici più difficili della lunga carriera di Ridley Scott. Un risultato sorprendente soprattutto considerando le ambizioni del progetto e il calibro del suo regista.