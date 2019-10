The Deuce 3: James Franco e il porno tornano stasera su Sky Atlantic!

The Deuce 3 arriva Stasera su Sky Atlantic con la terza stagione della serie sulla nascita del porno con James Franco e Maggie Gyllenhaal, stavolta ambientata negli anni '80, durante la paura per l'AIDS.

Il candidato all'Oscar torna per un'ultima volta nei panni dei gemelli Vincent e Frankie Martino nella terza e conclusiva stagione della serie, al via stasera alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Deuce 3. Gli ultimi otto episodi dell'acclamato drama creato da David Simon e George Pelecanos (che insieme hanno dato vita a cult come The Wire eTreme) per HBO portano a compimento il racconto dell'ascesa dell'industria del porno di New York e il decadimento della Times Square degli Anni '80, cuore del mercato americano del sesso.

The Deuce: un'immagine della terza stagione della serie

All'alba del 1985 il rinnovamento urbano sembra più utopistico che mai. La 42esima Strada, ormai colma di squallidi negozi di videonoleggio, si è trasformata nel covo di una criminalità sempre più violenta. Ma la fine di un'era è alle porte: i VHS hanno assunto il monopolio della produzione e della distribuzione della pornografia e la dilagante epidemia di AIDS sta mettendo in ginocchio tutta New York.

Alcuni anni dopo le vicende che hanno concluso la seconda stagione, Vincent Martino (James Franco, L'alba del Pianeta delle Scimmie, Il grande e potente Oz, The Disaster Artist), ormai stanco e sempre più diffidente, è in cerca di una via d'uscita; Frankie (ancora James Franco), fratello gemello di Vincent, sembra volersi autosabotare a tutti i costi, nonostante sia ora sposato e con due figli a carico; Candy (Maggie Gyllenhaal - anche lei candidata al premio Oscar®) cerca di lottare con tutte le sue forze per mantenere una propria integrità artistica mentre l'industria del cinema per adulti è in continuo deterioramento.

Riprendono i loro ruoli anche Margarita Levieva (Revenge), Emily Meade (The Leftovers), Lawrence Gilliard, Jr. (The Walking dead), Luke Kirby (La Fantastica Signora Maisel), Chris Bauer (True Blood), Michael Rispoli (I Soprano) e Chris Coy (Banshee - La città del male).Entrano a far parte del cast David Krumholtz (Numb3rs), Daniel Sauli (House of Cards), Olivia Luccardi (Orange is the New Black) e Sepideh Moafi (Falling Water). Tra le guest star Zoe Kazan (Olive Kitteridge), Mustafa Shakir (Luke Cage), Roberta Colindrez (I Love Dick), Kim Director (She's Gotta Have It), Corey Stoll (House of Cards), Aaron Dean Eisenberg (Public Morals), Michael Gandolfini e Ralph Macchio (Per vincere domani - The Karate Kid).