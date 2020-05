The CW annuncia quando torneranno in tv Supernatural e le serie dell'Arrowverse

The CW ha svelato i cambiamenti sulla propria programmazione, svelando quando torneranno serie come Supernatural e i titoli dell'Arrowverse.

The CW ha annunciato che la sua nuova stagione prenderà ufficialmente il via a gennaio 2021 a causa della pandemia e i titoli dell'Arrowverse saranno posticipati mentre Supernatural tornerà in autunno.

L'emittente americana ha svelato il proprio palinsesto che è stato stravolto rispetto ai precedenti progetti per tener conto dei ritardi causati dallo stop alle produzioni.

Le riprese dell'ultima stagione di Supernatural dovrebbero proseguire non appena sarà possibile ritornare sul set e i sette episodi inediti dovrebbero arrivare sugli schermi in autunno. Il presidente di The CW, Mark Pedowitz, ha dichiarato: "Abbiamo già cinque episodi di Supernatural su cui si sta lavorando. Quindi Jared Padalecki e Jensen Ackles ritorneranno appena possibile sul set per completare le ultime due puntate".

Walker, che ha come star proprio Padalecki, prenderà poi il posto di Supernatural nel palinsesto del network.

The final 7 episodes are coming this fall to The CW! #SPNFamilyForever pic.twitter.com/CJS1m8vxGk — Supernatural (@cw_spn) May 14, 2020

Per quanto riguarda le serie dell'Arrowverse le riprese di Supergirl verranno posticipate a causa della gravidanza di Melissa Benoist e lo show ritornerà quindi probabilmente nella primavera-estate 2021.

La serie Superman & Lois, il nuovo tassello del mondo creato dai fumetti della DC, andrà in onda nello slot del martedì dopo The Flash.

I responsabili di The CW hanno inoltre svelato che il rinnovo della serie Katy Keene rimane in sospeso e si prenderà iuna decisione nel mese di giugno per capire come aumentano i dati di ascolto con la presenza degli episodi in streaming.

L'emittente ha inoltre acquistato i diritti per trasmettere alcuni show in autunno in modo da poter riempire i vuoti rimasti a causa dei ritardi causati dallo stop alla produzione: Swamp Thing, Tell Me a Story, Coronor e Dead Pixel.

Il palinsesto autunnale annunciato è il seguente:

Martedì: 20 Swamp Thing, 21 Tell Me a Story

Mercoledì 20 Two Sentence Horror Stories, 20.30 Dead Pixels, 21 Coroner

Giovedì: 20 Superatural, 21 The Outpost

Domenica: 21 Pandora

A partire da gennaio, invece, gli spettatori potranno seguire questa programmazione:

Lunedì: 20 All American, 21 Black Lightning

Martedì: 20 The Flash, 21 Superman & Lois

Mercoledì: 20 Riverdale, 21 Nancy Drew

Giovedì: 20 Walker, 21 Legacies

Domenica: 20 Batwoman, 21 Charmed