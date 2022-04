The Crown, serie prequel in arrivo per Netflix?

Sembra che dalle parti di Netflix sia in sviluppo una serie prequel di The Crown, il celebre show sulla famiglia reale inglese.

The Crown potrebbe presto avere uno spin-off? Secondo gli ultimi rumor Netflix sarebbe nelle prime fasi delle trattative per portare sullo schermo un prequel della serie di Peter Morgan.

Secondo il sito Deadline, la piattaforma streaming e Left Bank potrebbero tornare a collaborare per raccontare una storia ambientata prima della Seconda Guerra Mondiale, o addirittura nell'epoca vittoriana, quando sul trono sedeva la Regina Vittoria, la monarca dal più longevo regno fino a quando il record non è passato alla Regina Elisabetta II.

Al momento, tuttavia, si sarebbe ben lontani da un accordo o un possibile ordine da parte di Netflix, che non ha nemmeno rilasciato dichiarazioni in merito a tali voci. Resta dunque da monitorare la situazione e seguirne l'evoluzione.

The Crown, intanto, continua a conquistare il pubblico di Netflix con ogni stagione, ma ne è stata già annunciata la conclusione con la sesta, sebbene non sia ancora andata in onda la quinta (che arriverà invece il prossimo novembre sulla piattaforma).