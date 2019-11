The Crown 3: la Famiglia Reale in polemica contro la terza stagione della serie Netflix

The Crown 3, la serie Netflix sulla Famiglia Reale britannica ha scatenato una polemica, prima ancora di uscira sulla piattaforma per via di alcuni aneddoti che verranno raccontati durante le puntate che saranno disponibili in streaming..

Dal 17 novembre, The Crown è su Netflix con la terza stagione, ambientata nel periodo compreso tra il 1964 e l'inizio degli anni '80, farà emergere alcuni lati meno conosciuti della Regina, interpretata da Olivia Colman, In particolare, sembra che verrà approfondita la presunta relazione tra Elisabetta II e il conte di Carnarvon, che la Sovrana chiamava amichevolmente Porchie.

Un'amicizia che è passata alla storia ma che, in questa nuova stagione - di cui abbiamo parlato nella recensione di The Crown 3 - sembra sfociare in una sorta di relazione romantica. Nel periodo raccontato dalla serie, la Regina si assentò per un mese per visitare, insieme a Lord Porchester, alcuni allevamenti di cavalli da corsa. Durante la visita, secondo la sceneggiatura, sarebbe nato qualcosa di più tra i due.

The Crown: Olivia Colman in una foto della terza stagione

Ovviamente, la cosa non è andata giù all'entourage di Buckingham Palace, che tramite l'ex segretario stampa della Regina, Dickie Arbiter, ha esposto l'indignazione provata dalla Famiglia Reale:"La Regina è l'ultima persona al mondo che guarderebbe un altro uomo, figuriamoci averci anche una tresca! Questo pettegolezzo, tra l'altro, va avanti da decenni senza alcuna prova e il Conte nel frattempo è deceduto e non può nemmeno difendersi."

Oltre alla presunta relazione extra coniugale della Regina, la terza stagione di The Crown affronta anche le vicende della principessa Anna, descritta come una mangiatrice di uomini. Quest'ulteriore racconto ha infuocato ancora di più le polemiche, anche perché la secondogenita di Elisabetta in un episodio appare in biancheria intima.

Una bufera ancor prima dell'uscita di The Crown 3, che stavolta cambia cast, capitanato da Olivia Colman, affiancata da Helena Bonham Carter (Principessa Margaret), Tobias Menzies (Principe Filippo), Josh O'Connor (Principe Carlo)e Erin Doherty (Principessa Anna).