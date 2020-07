The Crown 5: Lesley Manville sarà la principessa Margaret

Con la quinta e ultima stagione di The Crown, Lesley Manville è stata aggiunta per assumere il ruolo della Principessa Margaret.

L'attrice britannica Lesley Manville interpreterà il ruolo della Principessa Margaret nella quinta e ultima stagione della serie The Crown.

In The Crown, uscita per la prima volta nel 2016, abbiamo seguito la storia della regina Elisabetta II, scoprendo gli intrighi, le rivalità politiche e le storie d'amore con il trascorrere dei decenni. Pertanto i vari volti dei personaggi cambiavano durante le stagioni della serie, in base al tempo narrato nella trama.

Il filo nascosto: Lesley Manville in un momento del film

Lesley Manville ha ereditato il ruolo di Helena Bonham Carter, che ha interpretato la severa principessa nella terza stagione e tornerà per la quarta. Manville si unisce alla sua amica Imelda Staunton, che interpreterà la regina Elisabetta nella quinta stagione, sostituendo l'attuale regina, interpretata da Olivia Colman.

La serie, acclamata dalla critica sin dalla prima stagione, è stata particolarmente apprezzata proprio grazie alle interpretazioni di Olivia Colman e Claire Foy, Elisabetta in versione giovane, che hanno ricoperto il ruolo della protagonista nelle prime quattro stagioni.

La stagione 4 ha già terminato le riprese e sarà sugli schermi entro la fine dell'anno, dopo aver completato la post-produzione. L'ideatore della serie, Peter Morgan, ben noto per le sue produzioni a tema della famiglia reale britannica, ha espresso la sua volontà di tornare in produzione per la quinta stagione. Tuttavia, il produttore Andy Harries ha espresso dubbi sul fatto che la serie si possa girare rispettando le condizioni del distanziamento sociale.

Le prime tre stagioni di The Crown sono disponibili su Netflix.