Bond: Olivia Colman per gli scommettitori potrebbe diventare il prossimo agente 007!

Bond 25 sarà l'ultimo film con protagonista l'agente 007 ad avere come protagonista l'attore Daniel Craig e a sostituirlo, secondo gli scommettitori, potrebbe essere persino Olivia Colman, la recente vincitrice di un premio Oscar.

La star del film La Favorita è infatti indicata come la possibile erede dell'attore britannico con una probabilità di 20/1, mentre il sito Betway ha fissato a 5/2 la quota per chi scommette in una sua apparizione proprio nel venticinquesimo film dedicato a James Bond.

Gli utenti del sito, inoltre, stanno scommettendo su un possibile ruolo da protagonista di Olivia Colman nella serie Doctor Who al termine del ciclo di episodi interpretati da Jodie Whittaker.

Alan Alger, responsabile di Betway, ha dichiarato. "La vittoria di Olivia Colman agli Oscar ha completato un viaggio eccezionale per l'attrice britannica e se dovessimo prendere in considerazione quanto accaduto negli ultimi mesi dobbiamo prevedere che avrà ancora un grande successo".

L'attrice, negli ultimi mesi, è stata impegnata nelle riprese della terza stagione di The Crown in cui interpreterà Elisabetta II. Negli episodi inediti della serie Netflix reitano anche Tobias Menzies, Helena Bonham Carter e Josh O'Connor.