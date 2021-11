The Crown 5: Elizabeth Debicki è la principessa Diana nelle foto dal set

La produzione della quinta stagione di The Crown è in corso e con essa arrivano le foto dal set di Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana.

Nuove foto delle riprese mostrano Elizabeth Debicki nei panni di Diana che esce da un veicolo circondata dalla folla. Grazie al trucco, l'attrice assomiglia sorprendentemente simile al famoso membro della famiglia reale.

Come nel caso delle stagioni precedenti della serie Netflix, la quinta stagione di The Crown presenterà un cast completamente nuovo guidato da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Lesley Manville in quelli della principessa Margaret, Jonathan Pryce come il principe Filippo, Elizabeth Debicki che sarà principessa Diana, Dominic West il principe Carlo e Jonny Lee Miller nel ruolo di John Major. Gli attori faranno poi ritorno nella sesta e ultima stagione del pluripremiato dramma.

La quinta stagione di The Crown continuerà a raccontare la storia della famiglia reale britannica. I nuovi episodi approderanno su Netflix a novembre 2022.