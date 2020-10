The Crown 4: Emma Corrin è Lady Diana nel teaser trailer della serie Netflix

Il teaser trailer di The Crown 4 ci mostra l'attrice Emma Corrin nei panni di Lady Diana. I nuovi episodi della serie tv usciranno su Netflix il 15 novembre.

Quando manca un mese al rilascio di The Crown 4, Netflix ha condiviso il teaser trailer che anticipa ciò che vedremo nei nuovi episodi di una delle serie originali più amate (e premiate) della piattaforma streaming. Sarà l'ultima volta che ritroveremo Olivia Colman nelle vesti regali della regina Elisabetta II e Tobias Menzies in quelle del principe Filippo, così come potremo goderci ancora un'ultima volta Helena Bonham Carter nel ruolo della principessa Margaret.

Come prevedibile, però, l'attenzione al momento è tutta rivolta verso Emma Corrin: sarà infatti lei ad interpretare Lady Diana in The Crown 4 e gli utenti Netflix sono davvero fiduciosi riguardo la performance dell'attrice britannica che dovrà essere in grado di rendere giustizia alla dolcezza ma anche alla forza di una donna rimasta sempre nel cuore della gente comune.

Ricordiamo che nella stagione 4 di The Crown verrà raccontato l'inizio della relazione tra Lady Diana e il principe Carlo, interpretato da Josh O'Connor. Dopo i nuovi episodi, in uscita il 15 novembre, trascorreranno circa due anni prima di poter vedere la quinta stagione della serie tv, considerati i ritardi di questi mesi relativi alla produzione. Netflix ha anche anticipato che nella quinta e sesta stagione di The Crown la principessa Diana verrà interpretata da Elizabeth Debicki, attrice già ammirata ne Il grande Gatsby e in Tenet.