The Crowded Room: i traumi di Tom Holland nel trailer della nuova serie Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer di The Crowded Room, serie che vede protagonista Tom Holland in un ruolo decisamente più drammatico rispetto alle sue peripezie nei panni di Peter Parker per i Marvel Studios.

Creata dal Premio Oscar Akiva Goldsman, The Crowded Room segue Danny Sullivan (Holland), un ragazzo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. Un thriller avvincente raccontato attraverso una serie di interviste con la curiosa investigatrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana, rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e i colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Caratterizzata da un cast corale guidato da Holland, la serie vede anche la partecipazione di Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz, oltre alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

Kornél Mundruczó, noto per Pieces of a Woman e White God, ha diretto l'episodio pilota e altri episodi della serie.

The Crowded Room è una co-produzione tra Apple Studios e New Regency. Goldsman è produttore esecutivo attraverso la sua Weed Road Productions. La serie è prodotta anche da Holland, Alexandra Milchan per EMJAG Productions e Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency.

Il debutto su Apple TV+ è fissato per li 9 giugno prossimo.