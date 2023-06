The Crowded Room, Tom Holland non è abbattuto dalle recensioni negative: 'Tifo Tottenham, so incassare'

Nel corso del podcast Get a Job su YouTube, Tom Holland ha dimostrato di saper incassare bene le delusioni, in riferimento alla pessima accoglienza rivolta a The Crowded Room, la sua nuova miniserie Apple TV+.

"Non è un mistero che la mia nuova miniserie The Crowded Room, di cui potete leggere la nostra recensione, sia stata recensita in modo orribile". Holland ha poi spiegato che la sua "resilienza" alle critiche deriva dall'essere un tifoso della squadra di calcio del Tottenham, che "non ha mai vinto nulla", e ha poi aggiunto: "Sostenerli è incredibilmente difficile".

Continuando a parlare della serie, l'attore dei Marvel Studios ha dichiarato di essere molto orgoglioso del risultato: "Il messaggio dello show, che potrebbe applicarsi a diverse cose, è che chiedere aiuto dovrebbe essere celebrato dalla nostra società. È un atto di coraggio".

The Crowded Room: Emmy Rossum interpreta la madre di Tom Holland: "Ma ho solo dieci anni più di lui"

Holland ha continuato: "Che si tratti di abuso di sostanze, di violenza domestica, di abusi a scuola, alzarsi e chiedere aiuto non è qualcosa di cui ci si debba vergognare e spero che questo show possa rappresentarlo in modo veritiero e autentico, e soprattutto sensibilizzare al tema. Quindi, per me, se riuscissimo in qualche modo a far sentire le persone responsabilizzate dicendo: 'Non mi sento bene, ho davvero bisogno di aiuto', allora avremo fatto quello che ci eravamo prefissati".